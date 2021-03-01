قطاع المعاهد الأزهرية يصدر ضوابطه بشأن تصحيح الورقة الامتحانية المجمعة

كتب ــ لؤى على

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط تصحيح ورقة الامتحان المجمعة ، وطالب القطاع المصححين بضرورة الوضع فى الاعتبار مراعاة الاهتمام بعملية التصحيح لمواد الفصل الدراسى الأول فى ضوء الورقة الامتحانية المجمعة لأكثر من مادة فى ورقة واحدة لصفوف النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، وضرورة مراعاة الآتى : ۔

أولا : فى حالة إن كانت الورقة بها إجابة مادتين أو أكثر مثلا، عند التصحيح يتم تشكيل لجنة من المتخصصين لكل مادة تتناسب أعداد اللجنة مع عدد الأسئلة بالورقة، ويلتزم كل مصحح بالتوقيع بالاسم أمام درجة سؤاله .

ولا يجوز أبدا أن ينفرد مصحح واحد بورقة إجابة بها أكثر من مادة على أى حال من الأحوال.

ثانيا : يقوم المراجع العددى بتسطير جدول على المرآة به خانات مناسبة لعدد الأسئلة، ليقوم مصحح السؤال بتسجيل درجات إجابة سؤاله فى الجدول الجديد، ويقوم المراجع العددى بتجميع درجات كل سؤال من داخل ورقة الإجابة وتجمع درجات الأسئلة كاملة أى المجموع الكلى وعلى المراجع العددى أن يقوم بتجميع درجات مادته فقط.

ثالثا : المراجع الفنى : يقوم المراجع الفنى لكل تخصص بمراجعة مادة تخصصه فى جميع مراكز التصحيح إن كان التصحيح فى مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية أو الإعدادية أو داخل کنترول النقل بالمعهد فى المراحل التعليمية الثلاث.

رابعا : على رؤساء الكنترولات بالمعاهد التأكد من أن كل مادة فى الورقة الواحدة تمت مراجعتها فنيا وفى حالة وجود مادة غير مراجعة فنيا يستدعى المراجع الفنى المسئول عن المادة ويقوم بالمراجعة الفنية للأوراق وعلى الكنترول عدم رصد اى مادة إلا بعد المراجعة الفنية والعددية.