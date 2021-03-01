اليوم السابع
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قصر باكنجهام يعلن نقل الأمير فيليب لمستشفى آخر بعد تعرضه لاضطراب فى القلب

الإثنين، 01 مارس 2021 03:42 م
قصر باكنجهام يعلن نقل الأمير فيليب لمستشفى آخر بعد تعرضه لاضطراب فى القلب الأمير فيليب
وكالات

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أعلن قصر باكنجهام إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 98 عاما، دوق إدنبرة، نقل إلى المستشفى آخر بعد تعرضه لالتهاب واضطراب في القلب، حسبما نقل موقع الأيام البحرينى.

وكان الدوق والملكة قد تلقيا جرعتهما الأولى من لقاح فيروس كورونا الشهر الماضي.

ولا يُعتقد أن مرض فيليب مرتبط بفيروس كورونا، ولم يتم التعامل مع حالته لدى وصوله باعتبارها حالة طارئة.

وقالت مصادر إن "الأمير نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع مستقلا السيارة قبل أن يمشي بدون مساعدة - وأنه في حالة معنوية جيدة".

 


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