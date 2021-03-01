قرار حكومى بإجراء حركة تنقلات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

قررت هيئة المجتمعات العمرانية، إجراء حركة تنقلات تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، حيث نص القرار على تولى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس شريف مجدي حسين شربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
قرار حكومى بإجراء حركة تنقلات لرؤساء أجهزة المدن الجديدةالإثنين، 01 مارس 2021 04:15 م
المدن الجديدة
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