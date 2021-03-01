اليوم السابع
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قرار حكومى بإجراء حركة تنقلات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

الإثنين، 01 مارس 2021 04:15 م
قرار حكومى بإجراء حركة تنقلات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة المدن الجديدة
كتب أحمد حسن

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قررت هيئة المجتمعات العمرانية، إجراء حركة تنقلات تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، حيث نص القرار على تولى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس شريف مجدي حسين شربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

حركه تنقلات

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