فوكس نيوز: تدلى القدم أحد مضاعفات مرض السكرى من النوع الثانى

ندى سليم

مرض السكرى 2 من الأمراض المزمنة التي تؤرق الكثيرين حول العالم، فى كافة الفئات العمرية، نظرا للمضاعفات الصحية التي يقود إليها ارتفاع مستويات السكر بالدم، والتى تتعلق بالتأثير على مهام وظائف الجسم المختلفة، طبقا لما نشر فى شبكة فوكس نيوز.

وكشف تقرير صادر عن جمعية السكري الأمريكية (ADA) ، أن تدلى القدم من أبرز العلامات التحذيرية الجديدة التي تدل على اصابتك بمرض السكرى الذى ينتج نتيجة خلل في طريقة معالجة الجسم لسكر الدم، السكر الرئيسي الموجود في الدم، والذى عادةً ما يكون هرمون الأنسولين المسئول عن تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث يعانى المرضى من مشاكل في إفراز الأنسولين وامتصاصه، الأمر الذى يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وقال التقرير إن ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار قد يؤدى إلى مجموعة من الآثار المدمرة، والتي تتمثل في تلف الأعصاب، وهي عملية تُعرف باسم الاعتلال العصبي، و يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى هبوط القدم من جانب واحد، وهو أحد المضاعفات الخطيرة ولم يتمكن المريض من التقاط القدم.

وأكد الباحثون بجمعية السكرى الامريكية، أن تلف العصب الشظوي للساق يحدث بسبب الضغط أو مرض الأوعية الدموية، والعصب الشظوي هو فرع من العصب الوركي الذي يمد الجزء السفلي من الساق والقدم وأصابع القدم بالحركة والإحساس.

وطبقا للتقرير فإن علاج تدلي القدم يعتمد على ممارسة التمارين الرياضية التي قد تساعدك في خفض نسبة السكر في الدم ، بالإضافة أنها تمنحك فوائد صحية أخرى حيث تجعل الجسم يرفع مستويات الجلوكوز في الدم ، على الرغم من أن هذه الاستجابة تميل إلى التباين من شخص لآخر.