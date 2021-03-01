اليوم السابع
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فكهانى يطعن زميله بالسكين بسبب الخلاف على البيع في المنصورة

الإثنين، 01 مارس 2021 04:39 م
فكهانى يطعن زميله بالسكين بسبب الخلاف على البيع في المنصورة مشاجرة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أصيب بائع فاكهة بإصابات خطيرة على يد زميلة بمدينة المنصورة، بعد أن إنهال عليه طعنا بسلاح أبيض بسبب الخلاف على بيع الفاكهة. كان اللواء رأفت عبد عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أول المنصورة، يفيد بوصول "أ ا." 33 سنة مقيم بشارع محمد فتحى، إلى مستشفى المنصورة الدولى، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى ادعاء تعدى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ ، وبسؤال المجنى عليه ، إتهم " م ا. ح " 32 سنه فكهانى ، مقيم بذات العنوان ، بالتعدى عليه وضربه بآله حادة " سكين " بسبب الخلاف على بيع الفاكهة .

وتم تحرير محضر 3516 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2021 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالحادث  .

 


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