فرق الكشافة تعقم مقر اجتماع المجمع المقدس تمهيدا لجلسة "الأسرة" بالكاتدرائية

كتب مايكل فارس

بدأت قبل قليل فرق الكشافة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بتعقيم قاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تمهيدا لبدء اجتماع لجنة الأسرة 11 صباحا والذى مقرر له أن ينتهى 12:30 ظهرا.

أصدر المجمع المقدس تعليماته للأساقفة والمطارنة، أن مدة كل اجتماع لأي لجنة ستكون ساعة ونصف فقط، على أن يتخللها راحة نصف ساعة يتم خلالها تعقيم مقر الاجتماع بسكرتارية المجمع المقدس في الكاتدرائية.

وبدأت صباح اليوم الاثنين أولى الاجتماعات ، حيث بدأ اجتماع لجنة الرعاية والخدمة من الساعة 9 صباحا ،وذلك في قاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر أن ينتهى 10:30 ، وبعدها بدأ من 11 -12:30 اجتماع لجنة الأسرة ومن 1-2:30 ظهرا لجنة العلاقات العامة ومن 6م-7:30 م لجنة الطقوس ومن 8 م- 9:30 م لجنة شئون الإيبارشيات.

كما تجتمع 5 لجان أخرى غدا الثلاثاء 2 مارس وهى لجنة الإيمان والتعليم، ولجنة العلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات ، ولجنة الرهبة والأديرة، ولجنة شئون الإيبارشيات ، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويوم الأربعاء 3 مارس تعقد لجنتين اجتماعاتهما وهما لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ثم اجتماع مع البابا تواضروس بالمقر البابوى، ويوم الخميس 4 مارس تعقد الجلسة العام للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، والتي‏ ‏تعلن‏ ‏فيها‏ ‏القرارات‏ ‏والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، والتي من أهمها " خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا" ".

وتأتي القرارات النهائية للمجمع المقدس بعد انتهاء اجتماعات اللجان حيث تقدم توصياتها إلى سكرتارية المجمع المقدس التي تقوم بعدها بترتيب جدول أعمالها و فحصها وعرضها على الجلسة العامة واختيار ما سيتم مناقشته أو ما يمكن تأجيله.