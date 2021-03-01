غرق طفلين وإصابة 3 آخرين في بيارة صرف صحي بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي داخل أحد منازل مركز منفلوط بأسيوط، بينما أصيب 3 آخرين وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والوفيات إلى مشرحة مستشفى منفلوط.
كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ بوقوع أطفال داخل بيارة صرف صحي داخل منزل "ع .ف.ع" وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين وفاة كل من مها أحمد 5 سنوات، وبسمه مصطفى 5سنوات.
وإصابة حبيبه سيد محمد 7سنوات، وايات جمال 3 سنوات ، وفاطمه حسانين 35 سنه وانتقل علي الفور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة اسيوط .
وتم تحويل الجثتين الي مشرحة مستشفي منفلوط المركزي والمصابين الي مستشفي اسيوط الجامعي وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة
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