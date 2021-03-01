غرق طفلين وإصابة 3 آخرين في بيارة صرف صحي بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

لقي طفلان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي داخل أحد منازل مركز منفلوط بأسيوط، بينما أصيب 3 آخرين وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والوفيات إلى مشرحة مستشفى منفلوط.