اليوم السابع
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عميد حقوق عين شمس يتفقد الامتحان ويؤكد: إلزام الطلاب بارتداء الكمامة طوال اللجنة

الإثنين، 01 مارس 2021 12:28 م
عميد حقوق عين شمس يتفقد الامتحان ويؤكد: إلزام الطلاب بارتداء الكمامة طوال اللجنة عميد حقوق عين شمس يتفقد لجان الامتحانات
كتب JJ محمود راغب

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تفقد منذ قليل الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أعمال الامتحانات بمبنى الامتحانات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية  وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات .

ومنعت الكلية دخول أى طالب بدون الكمامة، فضلا عن توفير كشف حرارى على الطلاب قبل دخول اللجان ، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل اللجنة، فصلا عن منع أى طالب من الدخول للجنة بالتليفون المحمول وتسليمه لرئيس اللجنة.

وكان الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، أكد أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة خلال موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن الامتحانات تتم على 4 فترات من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء لتقليل الكثافة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات له، أنه يتم إجراء عمليات تعقيم وتطهير  مستمرة لكل القاعات والمدرجات والممرات وغيرها، والتزام كامل بارتداء الكمامة وقياس الحرارة لكل الطلاب.

وأشار سعود ، إلى أن الطلاب المشتبه في إصابتهم يتم تحويلهم فوراً لمستشفى الطلبة لإجراء المسحة، موضحا أنه يتم تقدم الوجبات الغذائية لطلاب المدن بالمطاعم المفتوحة لضمان التباعد الاجتماعي .



 

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طلاب جامعة عين شمس يؤدون الامتحانات

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عميد حقوق عين شمس يتفقد لجان الامتحانات

 

 

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عميد حقوق عين شمس يتفقد لجان الامتحانات

 


 


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