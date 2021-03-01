عروض فنية متنوعة فى شهر مارس بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية برنامجًا فنيًا متنوعًا خلال شهر مارس 2021، يبدأ البرنامج اليوم الاثنين الأول من الشهر بلقاء مع العرض المسرحى "البؤساء" من تأليف: فيكتور هوجو، وإخراج إيهاب يونس.

يبدأ العرض فى تمام السابعة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية ويقام العرض المسرحى مرة أخرى يوم الأربعاء 17 مارس فى تمام السابعة مساءً.

ويأتى موعد "الموسيقى فى السينما" يوم الأحد 7 مارس ولقاء عبر الإنترنت فى السابعة مساء مع المخرج محمد صقر حول دور الموسيقى فى شريط الصوت؛ وسيتم استعراض أعمال للمخرجين: "يوسف شاهين"، و"ثيو أنجلوبولس" وللموسيقيين:"ريوشى سكاموتو"، و"إلينى كارايندرو". ويمكن حضور اللقاء من خلال صفحة برنامج "سينما الأحد" على موقع فيس بوك.

كما يُقدِّم مركز الفنون يوم السبت الموافق 13 مارس أمسية مع الموسيقى الرومانتيكية تقدمها أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وصوليست سوبرانو أميرة سليم، وذلك فى تمام السابعة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

وتناقش سينما الأحد يوم 14 مارس كتاب "قراءة الحداثة المصريّة فى مومياء شادى عبد السلام" فى لقاء عبر الإنترنت فى السابعة مساء مع الكاتب يوسف رخا لمناقشة كتابه حول علاقته بفيلم المومياء. يُذكر أن الكتاب صدر مؤخرًا عن دار نشر "بالجريف" فى لندن، ويأتى اللقاء فى إطار الذكرى السنوية لميلاد المخرج المصرى الكبير شادى عبد السلام.

وينظم مركز الفنون يوم السبت الموافق 20 مارس حفل موسيقى لفريق "أندروميدا"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، بالقاعة الكبرى.

وتختتم فعاليات الشهر يوم الخميس 25 مارس فى السابعة مساء بحفل موسيقى "حجرة أوركسترا"، تقدمه أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية تحت الإشراف الفنى لشادى عبد السلام، وذلك على مسرح القاعة الكبرى، بمركز مؤتمرات المكتبة.