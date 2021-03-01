طلاب أولى ثانوى: السيستم اشتغل كويس وجاوبنا عن أسئلة الإنجليزى فى 3 دقائق

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام الانتهاء من الإجابة عن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى فى 3 دقائق ونصف ، موضحين أن إجمالى الأسئلة 18 سؤال جميعها اختيار من متعدد.



وأشاد الطلاب بلجان مدرسة السعيدية الثانوية بالحيزة، بسهولة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى، موضحين أن المنصة فتحت بشكل سريع وبعضهم دخل على المنصة من خلال شبكة الإنترنت فى المدرسة أو ربط التابلت بشبكات أخرى.



وأكد ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية خلال تفقده لجان امتحان الصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الشبكات تعمل بكفاءة والطلاب تمكنوا من أداء الامتحان فى وقت قصير وهناك فريق يتابع مع الطلاب لحل اى مشكلة تقنية تواجه الطلاب خلال الإجابة عن الأسئلة.



شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.



فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.







