طفلة 5 أشهر تتحول أقدامها للون الأزرق بسبب المرض المرتبط بـ كورونا

كتبت إيناس البنا

أصيبت أم بحالة من الهلع بعد تحول أقدام ابنتها الرضيعة التي تبلغ من العمر 5 أشهر إلى اللون الأزرق بسبب حالة نادرة مرتبطة بـ فيروس كورونا، تعرف باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C).

ووفقًا لتقرير جريدة "newsweek" الأمريكية فأن MIS-C هي حالة مرتبطة بـ كورونا تتميز بالتهاب في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك القلب والرئتين والكلى والدماغ والجلد والعينين وأعضاء الجهاز الهضمي.



تحول لون قدم فتاة صغيرة للون الأزرق بسبب كورونا

لا تزال أسباب MIS-C غامضة ، ولكن حوالي 99% من الأطفال الذين عانوا من هذه المتلازمة أثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وكتب الأم في منشور على فيس بوك: "يبدو أن استجابة طفلتى الالتهابية كانت في أوعيتها الدموية وكذلك في قلبها، وقالت إن عائلتها قد تم تشخيصها مؤخرًا بـ فيروس كورونا.

وأوضحت الأم أنه زوجها قام بنقل الطفلة إلى مركز الرعاية الطبية بعد أن لاحظنا أنها كانت تتنفس سريعًا، ثم تحول لون قدمها إلى اللون الأزرق ووقتها علمت أن هناك نقص في وصول الأكسجين لها، ثم تم نقل الطفلة إلى عيادة الأطفال في كليفلاند كلينك الأمربكية في سيارة إسعاف، حيث وجد الأطباء أن قلبها كان ملتهبًا ، بينما كان معدل ضربات قلبها مرتفعًا جدًا.

قالت هيذر دانيلز، أخصائية الأمراض المعدية في كليفلاند كلينك للأطفال: "في العادة بالنسبة للطفل، فإن معدل ضربات قلبه يتراوح بين 100 إلى 100 ونصف في حالة الراحة، ولكن كان بالنسبة لوضع الطفلة أكثر من 200 وكان يرتفع إلى حوالي 240 إلى 260، ولهذا السبب، تم نقلها بسرعة إلى وحدة العناية المركزة."

في النهاية، شخّص الأطباء الطفلة بأنها مصابة بـ MIS-C وأدار الطاقم الطبي علاجات لتقليل الالتهاب في جسمها، وتحسنت حالة الطفلة بعد حوالي 24 ساعة من تلقي العلاج، وخرجت من المستشفى بعد أكثر من أسبوع.

ووفقًا للأطباء يمكن أن يكون متلازمة الالتهاب MIS-C خطيرًا، وربما مميتًا في الحالات الشديدة، على الرغم من أن معظم الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الحالة يتعافون جيدًا بعد تلقي العلاج الطبي.

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أنه يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية إذا كان طفلك يظهر أعراض MIS-C ، والتي تشمل:

حمى

وجع بطن

التقيؤ

إسهال

الم الرقبة

متسرع

عيون حمراء كالدم

الشعور بالتعب الزائد

توصي الوكالة بالتماس رعاية الطوارئ فورًا إذا أظهر الطفل أيًا من العلامات التالية: