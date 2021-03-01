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ضبط 97 ألف قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الإثنين، 01 مارس 2021 07:44 م
ضبط 97 ألف قطعة ألعاب نارية في الفيوم العاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط أحد الأشخاص (عامل مقيم بمنطقة الشواشنة وله معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية ، وضُبط بحوزته كمية بلغت (97 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع) بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

ونص المشرع بالقانون فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع، أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأضاف المشرع، أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها .

وتابع المشرع، أنه صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

 

 


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