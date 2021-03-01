اليوم السابع
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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

الإثنين، 01 مارس 2021 06:15 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة على الشباب بمدن ومراكز المحافظة، وتحررت محاضر للمضبوطين، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهم.

 

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد شن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة على الشباب بمدن ومراكز المحافظة.

 

وتمكنت الحملة من ضبط "و م" 36سنة، عاطل، مقيم منطقة الشرقاوية بمركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحوزته 700 جرام شادو، و300 جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "أ ع" 34 سنة، عاطل، مقيم بيجام بقسم أول شبرا الخيمة بحوزته 235 قرص مخدر و400 جنيه، وسلاح أبيض لحماية تجارته، وضبط "ع م"، 27 سنة، مقيم حوض المنيرة بالخصوص بحوزته 200 جرام حشيش، و7250 جنيها وسلاح أبيض "مطواة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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