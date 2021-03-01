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ضبط 18 قطعة أثرية أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج

الإثنين، 01 مارس 2021 09:09 م
ضبط 18 قطعة أثرية أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .
 
أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمراغة.
      
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل وعدد (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على (حفرتين إحداهما تنتهى بسرداب والأخرى تنتهى بسردابين ومن خلال أحدهما ينتهى بكشف أثرى عبارة عن "لوحة جدارية من الجرانيت الوردى عليها بعض النقوش بالبارز ومثبتة بأسفل الحفر") وكذا ضبط عدد 18 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - أدوات التنقيب) واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

شرطة السياحة

التنقيب على الاثار

سوهاج

اخبار الحوادث

مباحث الاثار

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