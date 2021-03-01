ضبط كمية من أسماك القراض السامة خلال بيعها في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية في المحافظة، بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة في المحافظة، لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وقالت محافظة الإسكندرية إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ حملات على أسواق بيع اللحوم و الأسماك بجميع أحياء المحافظة، و قد أسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من (300) كجم من أسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية. وتهيب مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الاسماك حرصا على سلامتهم.

ومن جدير بالذكر أن؛ تناول وجبة سمكة القراض قد تؤدى في بعض الأحيان إلى توقف القلب تماما مما يؤدى الي الوفاة خلال ستون دقيقة نظرا لشدة سميتها.