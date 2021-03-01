ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص يصنع الأدوية البيطرية المغشوشة بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته مصنعا بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة، فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب الجمركى وجرائم الغش الصناعى والتجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإداة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (طبيب بيطرى- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة).. بممارسة نشاط إجرامياً واسع النطاق تمثل فى الإتجار فى المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية البشرية وبعض المواد المحظور إستعمالها بيطرياً وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لإستخدامها فى تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر ، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالمخالفة لأحكام القانون متخذاً من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر المخزن المشار إليه بالإشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه ، وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.