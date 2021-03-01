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ضبط المتهم ببث فيديو أثناء تعاطيه المخدرات

الإثنين، 01 مارس 2021 03:14 ص
ضبط المتهم ببث فيديو أثناء تعاطيه المخدرات الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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أفاد مصدر، أنه بالنسبة لمقاطع الفيديو التى تم تداولها على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والتى يظهر فيها أحد الأشخاص يقوم بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب مع إحدى الفتيات.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الشخص المذكور "له معلومات جنائية"، وأمكن التوصل لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بإسلوب إنتحال الصفة، كما تم ضبط الفتاة التى ظهرت بمقاطع الفيديو المشار إليها.
 
وأقر المتهم، بإرتكابه الواقعة لتحقيق نسب مشاهدة وأرباح غير مشروعة جراء نشاطه المؤثم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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