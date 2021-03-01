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صحيفة كويتية: الإعلان عن الحكومة الجدية غدا الثلاثاء

الإثنين، 01 مارس 2021 11:54 ص
صحيفة كويتية: الإعلان عن الحكومة الجدية غدا الثلاثاء رئيس الحكومة الكويتية المكلف الشيخ صباح الخالد
كتب مصطفى عنبر

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نقلت صحيفة "الراى" الكويتية عن مصادر، أن الحكومة الجديدة ستبصر النور غداً الثلاثاء، بعد انتهاء الرئيس المكلف الشيخ صباح الخالد من وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة المرتقبة التي أنجزها عقب مشاورات واسعة مع مجاميع نيابية وشخصيات اجتماعية وجمعيات نفع عام ومختصين»، فيما تتجه الأنظار صوب النواب الذين أعلنوا عزمهم استجواب الخالد بعد تشكيل الحكومة، ومازالوا متمسكين بمواقفهم.

وقال النائب مساعد العارضى لـ«الراي»: «استجوابى لرئيس الوزراء جاهز وسأقدمه فور أداء الحكومة القسَم، وهم يعرفون رغبات الشعب الكويتى وأولوياته».

يذكر، أن عدداً من النواب كانوا أعلنوا تأييدهم استجواب العارضى للخالد الذي أعلن عنه قبل تشكيل الحكومة.

وكان النائب أسامة المناور توعّد رئيس الوزراء أيضا بالاستجواب بعد أداء الحكومة القسَم.

 


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