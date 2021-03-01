صحة الدقهلية: متابعة 4900 حالة عزل منزلى وشفاء 4525 حالة لفيروس كورونا

الدقهلية _ شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن إرتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، حيث تم متابعة حوالي 4900 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء لعدد 4525 حالة، وتم تحويل 212 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم توزيع 420 جهاز قياس الأكسجين.

وتقدم مكي، وفق بيان اليوم، بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء، الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك، وخاصة فى الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الإتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، ومتابعة حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace..