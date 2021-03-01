صاحب محل يتعدى على كوبرى ميدان الحجاز فى مصر الجديدة بتثبيت "طبق دش"

تعدى أحد أصحاب المحال بمصر الجديدة، بتثبيت طبق لاستقبال إرسال القنوات الفضائية "الدش" على كوبرى ميدان الحجاز، وعلى الفور عقب تداول الصورة، وجه إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بإزالة المخالفة.

وشهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث تم إنشاء من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة.

وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، و كوبرى ميدان المحكمة.

ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.