اليوم السابع
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شبورة لمدة 6 أيام.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

الإثنين، 01 مارس 2021 11:45 ص
شبورة لمدة 6 أيام.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 1 مارس 2021 إلى السبت 6 مارس 2021، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية .

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية من اليوم وحتى السبت المقبل ، كما يلى :


- يوم الإثنين 1 مارس :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد .

- يوم الثلاثاء 2 مارس :

 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد .

- يوم الأربعاء 3 مارس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) .

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

- يوم الخميس 4 مارس :

 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

- يوم الجمعة 5 مارس:

 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية .

- يوم السبت 6 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد .


وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.




 


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