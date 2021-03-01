اليوم السابع
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شاهد ميدان السيدة عائشة بعد إزالة 49 عقارا تمهيدا لإنشاء كوبرى جديد

الإثنين، 01 مارس 2021 03:15 م
شاهد ميدان السيدة عائشة بعد إزالة 49 عقارا تمهيدا لإنشاء كوبرى جديد ميدان السيدة عائشة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع"، ميدان السيدة عائشة بعد رفع مخلفات هدم 49 عقارا تم إزالتها مؤخرا بمحيط مسجد المسبح، المطلة على الميدان، وتم نقل السكان لوحدات بديلة بالأسمرات.
 
ومن المقرر أن يتم إنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة وهدم الكوبرى القديم، وذلك لكثرة الحوادث وتسببه فى أزمات المرور، والكوبرى الجديد يربط "صلاح سالم" بمحور الحضارات فى عين الصيرة، ومن المقرر أن إنشاء كوبرى السيدة عائشة الجديد يستغرق من 3 لـ6 أشهر، خاصة بعد ازالة 47 عقار بميدان السيدة عائشة ونقل الأسر للأسمرات.
 
 
وأكد اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظ القاهرة، أنه سيتم إنشاء كوبرى جديد يبدأ طريق صلاح الدين الشرقى وينتهى أمام نادى الأبطال بعين الصيرة، ومحور الحضارات للربط مع الطريق الدائرى اتجاه المنيب والأوتوستراد، مشيرا إلى أنه تم إزالة 47 عقارا و23 محلا من ميدان السيدة عائشة وتم نقل 136 أسرة بمدينة الأسمرات فى مساكن مجهزة ومكتملة الفرش. 
 
وأضاف السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، أن من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، وسيتم تنفيذ تطوير مسار المزارات الدينية مثل "الامام الشافعى والامام الليثى ومنطقة مجمع الأديان والكنيسة المعلقة والمتحف القبطى وجامع عمرو، ومسجد السيدة رقية"، لافتا إلى أن هناك دراسة للتوسعة بمحيط بعض المزارات الدينية ومسار آل البيت.
 
 


 
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ازالة 49 عقارا بميدان السيدة عائشة لإنشاء كوبرى

 

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ازالة 49 عقارا بميدان السيدة عائشة لإنشاء كوبرى

 

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ازالة 49 عقارا بميدان السيدة عائشة لإنشاء كوبرى
 


ميدان السيدة عائشة

السيدة عائشة

محافظة القاهرة

كوبري السيدة عائشة

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