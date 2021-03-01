اليوم السابع
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شاهد تأهيل وتبطين ترعة الجبل بأرمنت ضمن مبادرة حياة كريمة بالأقصر.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 02:00 ص
شاهد تأهيل وتبطين ترعة الجبل بأرمنت ضمن مبادرة حياة كريمة بالأقصر.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "اليوم السابع" أعمال تبطين وتأهيل ترعة الجبل بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك بطول 8700 متر، والتى يجرى العمل فيها بأيادي رجال مجلس مدينة أرمنت ورجال وزارة الرى والموارد المائية، بتنفيذ الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وفى هذا الصدد يقول العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه يوجد فى مركز ومدينة أرمنت 25 ترعة منهم 2 ترعة رئيسية بأطوال تصل لـ85 كيلو متر، وتم البدء فى ترعة الجبل الترعة الرئيسية بتأهيلها وتبطينها بالكامل لخدمة القرى المحيطة بها، ويجرى التجهيز للعمل فى 15 ترعة آخرى خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مؤكداً على أنه لا يتم التقييد حالياً بأي بروتوكولات أو شيئ فالدولة قراراتها فورية وتسعى الدولة كمرحلة أولى فى مبادرة "حياة كريمة" أن تنتهى من الرى المختارة فى مدة زمنية قدرها عام فقط.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت فى لقائه لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد تكلفة مبدئية لتأهيل وتبطين الـ25 ترعة بمدينة أرمنت بطول 85 كيلو متر لحوالى 335 مليون جنية، حيث أنه من فوائد العمل فى تأهيل وتبطين الترعالتوفير فى ترشيد المياه، ومنع الرى فى غير المناوبات، بجانب وصول المياه لجميع المواطنين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وكذلك الترعة أثناء التبطين يتم ضمها قليلاً لفتح الطرق بشكل أفضل لخدمة المواطنين.

 

تبطين-ترعة-فى-مدينة-ارمنت-غرب-الاقصر
تبطين-ترعة-فى-مدينة-ارمنت-غرب-الاقصر

 

تجهيز-الترع-بالاسمنت-خلال-التبطين
تجهيز-الترع-بالاسمنت-خلال-التبطين

 

جانب-من-العمل-فى-الترع-وتبطينها
جانب-من-العمل-فى-الترع-وتبطينها

 

جانب-من-عمليات-التبطين-للترع
جانب-من-عمليات-التبطين-للترع

 

صورة-تذكارية-للعاملين-بتبطين-ترعة-الجبل-بارمنت
صورة-تذكارية-للعاملين-بتبطين-ترعة-الجبل-بارمنت

 

عمليات-التبطين-للترع-غرب-الأقصر
عمليات-التبطين-للترع-غرب-الأقصر

 

عمليات-تبطين-ترعة-الجبل-غرب-الأقصر
عمليات-تبطين-ترعة-الجبل-غرب-الأقصر

 

عمليات-تجهيز-الترع-وتبطينها
عمليات-تجهيز-الترع-وتبطينها

 

فرش-الاسمنت-داخل-ترعة-بارمنت
فرش-الاسمنت-داخل-ترعة-بارمنت

 

فرش-الترع-بارمنت-لتطويرها
فرش-الترع-بارمنت-لتطويرها

 

فرش-الترعة-بالاسمنت-فى-ارمنت
فرش-الترعة-بالاسمنت-فى-ارمنت

 

قيادات-المدينة-والري-خلال-متابعة-تبطين-الترع
قيادات-المدينة-والري-خلال-متابعة-تبطين-الترع

 

متابعة-تبطين-الترع-بمدينة-ارمنت
متابعة-تبطين-الترع-بمدينة-ارمنت

 

مدينة-أرمنت-تستكمل-مهمتها-فى-مبادرة-حياة-كريمة
مدينة-أرمنت-تستكمل-مهمتها-فى-مبادرة-حياة-كريمة

 

العمال-خلال-تبطين-ترعة-فى-ارمنت
العمال-خلال-تبطين-ترعة-فى-ارمنت

 

العمال-فى-تأهيل-الترع-وتبطينها-بارمنت
العمال-فى-تأهيل-الترع-وتبطينها-بارمنت

 

العمل-بمشروع-تبطين-ترعة-الجبل-بمدينة-أرمنت-بطول-8700-متر
العمل-بمشروع-تبطين-ترعة-الجبل-بمدينة-أرمنت-بطول-8700-متر

 

العمل-فى-تبطين-الترع-بارمنت
العمل-فى-تبطين-الترع-بارمنت

 

تبطين-ترعة-الجبل-بطول-8700-متر-لخدمة-10-آلاف-فدان-فى-3-قرى-بأرمنت
تبطين-ترعة-الجبل-بطول-8700-متر-لخدمة-10-آلاف-فدان-فى-3-قرى-بأرمنت

 

تبطين-ترعة-الجبل-بمدينة-أرمنت-بطول-8700-متر
تبطين-ترعة-الجبل-بمدينة-أرمنت-بطول-8700-متر

 

 


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