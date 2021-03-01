سيدة في دعوى طلاق: "جوزى عاكس صحباتى ولما اعترضت حرمنى من عيالى"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اشتكت فيها تعرضها للعنف، واتهمت زوجها بملاحقتها بالضرب والإيذاء والتهديد، وخيانته لها مع صديقتها، لتؤكد قائلة:"مكثت 8 سنوات برفقة زوجى، أعاني بسبب سلوكه ومعاملته السيئة لى، بسبب تسلطه وجبروته، واعتياده التعدي على بالضرب المبرح وتسببه فى دخولى للمستشفي عدة مرات، وإجباره لى على ترك عملى بسبب غيرته الشديدة، ومعاقبتي على رفضي تصرفاته المخلة ومعاكسته لصديقاتي، بحرماني من أطفالى منذ عامين، دمر حياتى واستطاع التفريق بيني وأطفالى، بسبب جنونه، بعد أن تمرد على عنفه".

وتابعت الزوجة ع.م.و، البالغة من العمر 37 عاما: "بالرغم من صبري على خيانته لى ضربني وأهانني وسط أهله، كان دائم الكذب علي، وعندما اشتكى لأهله يطالبوني بالصبر، حتى والدتي طردوها من منزلي وتعدوا عليها بالضرب، وحرموني من حقوقي الشرعية، وعندما واجهته وصرخت بوجهه حتي يكف عن إيذائي طردني من منزلى ليلا".

وأضافت:"خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسي، بعد تلقيني علقة موت على يد زوجي، ومحاولته برفقة حماتى إجباري على التوقيع بالتنازل عن حقوقي الشرعية، وحضانة أطفالى، تحت التهديد بتلفيق قضية زنا، وفضحي بتهم كيدية".

يذكر أن هناك عدة شروط لقبول دعوي الطاعة، فيجب أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها، بالإضافة إلى ثبوت تعدى الزوج على زوجته، فلا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولا وفعلا أي بالتعدي عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها .