سلطنة عمان تقرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية بدءًا من الخميس المقبل وحتى 20 مارس

وكالات

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان، اجتماعًا اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، قد استعرضت اللجنة الوضع الوبائي لمرض كورونا (كوفيد19) على المستوى الدولي الذي تشهد فيه العديد من دول العالم تسجيلَ ارتفاعٍ حادٍ في عدد الإصابات والوفيّات، ويُعزى بعضٌ من هذا الانتشار إلى وجود سلالات الفيروس المتحورة سريعة الانتشار، أما على المستوى المحلّي فقد أوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

وحمايةً لسائر أفراد المجتمع من مزيدٍ من الانتشار لهذا المرض، خصوصًا سلالاته الجديدة سريعة العدوى، فقد قررت اللجنة العليا إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021م، ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما كشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، خصوصًا في ضوء الانتشار العالمي للمرض في دول المغادرة وعدم توفر بيانات عن الوضعِ، وخاصة السلالات الجديدة، في عددٍ آخر منها وتشير البيانات كذلك إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدةٍ مخبريًّا للإصابة بالسلالات المتحورة ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطةٍ بوجود بؤرِ تفشٍّ في مواقع عدّة في عدد من محافظات السلطنة.