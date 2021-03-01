وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية - أن شركة تويتر قامت بانتهاكات متكررة للقانون الروسي، مضيفة: "اعتبارا من عام 2017، لم تحذف شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) 2862 تغريدة تحتوي على معلومات محظورة، وبالتالي انتهكت مرارا القانون الروسي".



واستشهدت السلطات الرقابية الروسية على وجه الخصوص، بالمحتوى المتعلق بكيفية قتل النفس والتحريض على الانتحار، والصور الإباحية للأطفال، والتعليمات حول كيفية تصنيع واستهلاك المخدرات.



وكشفت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف والمراقبة على تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال، بأنه تم إرسال أكثر من 28 ألف طلب لإزالة هذا المحتوى المحظور إلى إدارة الشبكة الاجتماعية.



وأشارت إلى أنه بموجب القانون الروسي، فإن الأشخاص الاعتباريين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يواجهون غرامة تتراوح من 800 ألف إلى 8 ملايين روبل، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم زيادة المبلغ إلى 20٪ من إيرادات الشركة السنوية.



