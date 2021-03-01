وأضافت: "أن الدواء الجديد اسمه (مير- 19) وهو آمن لصحة الإنسان لكنه يصيب الفيروس ويمنع تحوره لأصعب أشكاله، فنحن نمر بالمرحلة الأولى لبحثنا السريري بشكل دقيق للغاية، إذ يجب علينا التأكد من سلامته بالنسبة للإنسان".

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول منتصف مارس الجاري وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية أي العمل مع المرضى.

