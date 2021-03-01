وقال "سوي هونغ جين" الخبير بمركز الخدمة الثقافية العامة بالمقاطعة -في تصريح اليوم الاثنين، إن حيتان العنبر نادرة جدا في بحر "بوهاي"، وإن ذكر الحوت الذي تم العثور عليه يزن 40 طنا، وبين سن الرشد والشيخوخة.

وأضاف جين أنه تم نقل جثة الحوت إلى مؤسسة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، فيما لم يتم العثور على جروح مرئية على جسد الحوت، ما يجعل من الصعب تحديد سبب الوفاة في هذه المرحلة.

وتابع جين أن السلطات المختصة قررت عرض الحوت في متحف داليان للتاريخ الطبيعي، مع إجراء أبحاث العلوم البحرية ذات الصلة.