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رئيس وزراء اليمن: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات

الإثنين، 01 مارس 2021 05:45 م
رئيس وزراء اليمن: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية
كتب أحمد عرفة

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ألقى معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية كلمة أمام مؤتمر المانحين لليمن، حيث قال معين عبد الملك، إن جائحة كورونا عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن، متابعا: نشكر السعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية لسنوات.

وأضاف معين عبد الملك، خلال مؤتمر المانحين: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين، موضحا أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن مساعدات السعودية خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج، داعيا لتوجيه الدعم للقطاع الصحي وتوفير اللقاحات لليمنيين.

وتابع معين عبد الملك: الحوثيون يستهدفون المدنيين ومخيمات النازحين بالقصف في مأرب، موضحا أن هجوم الحوثيين على مأرب يهدد أكثر من مليوني يمني.

 

 


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