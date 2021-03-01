تلقى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لقاح فيروس كورونا الصيني (سينو فارم).
ونشر أوربان وفق ما أوردته شبكة (يورو نيوز) مقطعا مصورا وعددا من الصور على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تظهر خطوات تلقيه اللقاح.
وأشارت الشبكة إلى أن المجر هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجيز استخدام اللقاح الصيني، مضيفة أنها بدأت استخدام اللقاح يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب الموافقة على الاستخدام الطاريء للقاح الروسي (سبوتنيك V)، دون انتظار الضوء الأخضر من وكالة الدواء الأوروبية.
رئيس وزراء المجر يتلقى لقاح فيروس كورونا الصينى (سينو فارم)الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 ص
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لقاح فيروس كورونا الصيني (سينو فارم).
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المجر تسجل لقاح "سبوتنيك V" ضد "كورونا" للاستخدام الطارئالخميس، 21 يناير 2021 02:16 م
المجر تسجل رقما قياسيا جديدا لوفيات كورونا اليوميةالجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:42 ص
المجر تسجل رقما قياسيا يوميا لوفيات كوروناالخميس، 03 ديسمبر 2020 12:50 م
المجر تسجل 3908 إصابات جديدة بكوروناالسبت، 31 أكتوبر 2020 12:54 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة