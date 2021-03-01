رئيس وزراء المجر يتلقى لقاح فيروس كورونا الصينى (سينو فارم)

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تلقى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لقاح فيروس كورونا الصيني (سينو فارم).

ونشر أوربان وفق ما أوردته شبكة (يورو نيوز) مقطعا مصورا وعددا من الصور على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تظهر خطوات تلقيه اللقاح.

وأشارت الشبكة إلى أن المجر هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجيز استخدام اللقاح الصيني، مضيفة أنها بدأت استخدام اللقاح يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب الموافقة على الاستخدام الطاريء للقاح الروسي (سبوتنيك V)، دون انتظار الضوء الأخضر من وكالة الدواء الأوروبية.