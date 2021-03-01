رئيس وزراء أرمينيا يطالب باستفتاء على إجراء تعديلات دستورية

كتب أحمد عرفة

طالب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية بعد مطالبات بعزله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتأججت الأوضاع فى أرمينيا بشكل كبير خاصة بعدما رفض الرئيس الأرمينى طلب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إقالة رئيس أركان الجيش، ليزداد معها الصراع بين رئيس الوزراء الأرمينى وبين الجيش فى وقت لا زال يشتعل الشارع فى يريفيان بالمظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء والأخرى التى تطالبه بالاستقالة.

فى هذا السياق قالت الرئاسة الأرمينية أن الرئيس أرمين سركسيان رفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش.