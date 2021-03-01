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رئيس وزراء أرمينيا: لا استبعد إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام

الإثنين، 01 مارس 2021 07:43 م
رئيس وزراء أرمينيا: لا استبعد إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام ارمينيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس الوزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في حال موافقة المعارضة على ذلك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف رئيس الوزراء أرمينيا أثناء مشاركته في مسيرة لأنصاره فى العاصمة يريفان، أن إحدى الكتلتين المعارضتين فى البرلمان، وهى كتلة حزب أرمينيا المستنيرة، قد أيدت هذا الاقتراح عمليا عندما طرحته أمس الأحد، وتبقى مسألة معرفة موقف كتلة أرمينيا المزدهرة.

وأضاف رئيس الوزراء أرمينيا، أنه فى حال موافقة المعارضة البرلمانية، يمكن إجراء الانتخابات خلال العام الجارى.

 


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