اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات والإجراءات الاحترازية بالمدارس.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 11:37 ص
رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات والإجراءات الاحترازية بالمدارس.. صور رئيس مدينة سفاجا تتفقد اللجان
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، لجان الامتحانات بمدارس المدينة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أثناء المرور على المدارس على ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للطلاب وتوفير خافض الحرارة، مشددةً على متابعة الإجراءات الاحترازية، والتأكد على إجراء أعمال التعقيم والتطهير بالمدارس.

ووجهت رئيس المدينة، بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة الصحية بسفاجا لتنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

وأكدت على تشكيل فرق متابعة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيوية والاتصال الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية؛ تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما أكدت رئيس المدينة على المتابعة والمرور المستمر على جميع المصالح الحكومية ومستشفى سفاجا المركزى والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، رافق رئيس المدينة خلال الجولة محمود عامر مدير الإدارة التعليمية، وخالد أبو المجد مدير مدرسة أسامة ابن زيد وطارق السيد مدير مدرسة الثانوية بنات.

 

 

رئي مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات (1)
رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات 

 

رئي مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات (2)
جولة رئيس مدينة سفاجا على لجان الامتحانات 

 


امتحانات المدارس

مدينة سفاجا

الاجراءات الاحترازية

البحر الاحمر

رئيس مدينة سفاجا

رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات وسط إجراءات الوقاية بالسويس..صور

الإثنين، 01 مارس 2021 11:15 ص

فى 30 صورة.. طلاب الابتدائية والثانوية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالأقصر

الإثنين، 01 مارس 2021 11:09 ص

التعليم للطلاب: لا مانع من استخدام أى شريحة بيانات على التابلت لدخول الامتحان

الإثنين، 01 مارس 2021 10:03 ص

تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع بإجراءات احترازية..صور

الإثنين، 01 مارس 2021 10:00 ص

5895 تلميذا بالخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات بالوادى الجديد.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 09:44 ص

تطبيق الإجراءات الاحترازية لحظة دخول طلاب الثانوى العام لأداء امتحان اللغة الأولى

الإثنين، 01 مارس 2021 09:11 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة