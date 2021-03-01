رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات والإجراءات الاحترازية بالمدارس.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، لجان الامتحانات بمدارس المدينة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أثناء المرور على المدارس على ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للطلاب وتوفير خافض الحرارة، مشددةً على متابعة الإجراءات الاحترازية، والتأكد على إجراء أعمال التعقيم والتطهير بالمدارس.

ووجهت رئيس المدينة، بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة الصحية بسفاجا لتنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

وأكدت على تشكيل فرق متابعة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيوية والاتصال الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية؛ تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما أكدت رئيس المدينة على المتابعة والمرور المستمر على جميع المصالح الحكومية ومستشفى سفاجا المركزى والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، رافق رئيس المدينة خلال الجولة محمود عامر مدير الإدارة التعليمية، وخالد أبو المجد مدير مدرسة أسامة ابن زيد وطارق السيد مدير مدرسة الثانوية بنات.



رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الامتحانات

جولة رئيس مدينة سفاجا على لجان الامتحانات