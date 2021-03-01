اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 07:25 م
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رئيس مدينة أشمون ينفى قيام رئيس الوحدة بطهواى بالتعدى على بائعة

الإثنين، 01 مارس 2021 07:25 م
رئيس مدينة أشمون ينفى قيام رئيس الوحدة بطهواى بالتعدى على بائعة جانب من الفيديو المتداول
المنوفية - محمد فتحى

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نفى المهندس سامى سرور رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، ما تداول من أخبار حول قيام سماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى بالتعدى على بائعة بالضرب وهدم الخيام التى تجلس تحتها .

 

وأكد المهندس سامى سرور، أن سماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى تحظى بحب كبير من جميع أهالى الوحدة المحلية وذلك لنشاطها فى العمل .

 

ومن جانبها أكدت سماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنها فوجئت بتداول فيديو ينسب لها ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنها تطالب ناشر الفيديو باسم البائعة التى قامت بالتعدى عليها .

 

وطالبت سماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، تحرى الدقة قبل نشر أى خبر .


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