رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات.. صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات.. صورالإثنين، 01 مارس 2021 06:22 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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