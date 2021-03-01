رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.