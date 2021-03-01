رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل السفير الأيرلندى لبحث التعاون المشترك

كتب مايكل فارس

استقبل المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، السفير شون أوريجان ، سفير ايرلندا لدى القاهرة، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان صحفى اليوم ، أن المطران والسفير ، تبادلا حديثا عن تاريخ الكنيسة الأسقفية بمصر خاصة الخدمة الطبية والمرتبطة منذ زمن بعيد بالدكتور "فرانك هاربر" الأيرلندى الأصل والذى كان يخدم المواطنين فى ربوع مصر كلها بمركب بسيط استخدم كعيادة متنقلة وطاقم طبى لعلاج المرضى حتى وصل إلى مدينة منوف وحينها طلب منه أهل المدينة الاستمرار هناك لخدمتهم.

ومن هنا بدأت الخدمة الطبية فى النمو حتى نشأت مستشفى هرمل بمدينة منوف التابعة للكنيسة والموجودة حتى الآن بنفس الرؤية وهى خدمة الإنسان ورعايته.

وأضاف المطران ، منير حنا، نسعى لخدمة الإنسان ونتعاون مع الهيئات المختلفة مضيفا: استكمالا لرؤية الكنيسة فى خدمة المجتمع أنشأنا مستشفى هرمل بمدينة السادات وعملنا على إعداد لقوافل طبية بمدينتي منوف والسادات وأشاد بالعلاقات التاريخية التى تربط بين أيرلندا ومصر.

من جانبه، أثنى السفير غلى خدمة اللاجئين التى ترعاها الكنيسة منذ وقت طويل بالإضافة لتعليم وتأهيل الصم لمساعدتهم على الخروج للمجتمع وكيف أخذت الكنيسة على عاتقها الخدمة الكنسية للصم فى القداسات ورسمت أول شماس أصم.