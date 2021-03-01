وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما يعنيه هذا بالنسبة لفعالية اللقاح نفسه، فإن ذلك يعني أن المصابين بالسمنة المفرطة ربما يحتاجون إلى جرعة ثالثة لضمان حمايتهم بشكل مقبول من فيروس كورونا المستجد.

وأرجع الباحثون الإيطاليون ذلك إلى أن الدهون الزائدة في الجسم قد تتسبب في حدوث تغيرات في التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الإنسولين والالتهابات، مما يجعل هناك صعوبة في مقاومة العدوى.

وكانت دراسة قد أجراها باحثون في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية في أغسطس الماضي أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بـ(كوفيد -19) بحوالي 50%، وقد تجعل اللقاحات المضادة للمرض أقل فعالية.