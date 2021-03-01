اليوم السابع
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دخول وخروج 25 سفينة.. إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الإثنين، 01 مارس 2021 03:33 م
دخول وخروج 25 سفينة.. إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الاثنين، عن دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

وسجل ميناء شرق بورسعيد ، دخول 3 سفن حاويات ، وخروج 3 سفن ، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر وصول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن

وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ، وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


بورسعيد

موانئ بورسعيد

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ميناء غرب بورسعيد

سفن حاويات

دخول سفن لميناء بورسعيد

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