دخول وخروج 25 سفينة.. إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الاثنين، عن دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد.

وسجل ميناء شرق بورسعيد ، دخول 3 سفن حاويات ، وخروج 3 سفن ، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر وصول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ، وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .