حياة كريمة تبدأ بقوة من خلال مشروعات صرف عملاقة فى قرى أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت بالأقصر بدء العمل فى مشروعات تطويرها، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى، حيث وقع الاختيار على 7 قرى بمدينة أرمنت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وخلال اللقاء قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، لـ"اليوم السابع"، إنه تم اختيار 7 قرى داخل المدينة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى بالمرحلة الأولى التى ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه، وتم تخصيص لمركز ومدينة أرمنت حوالى 3 مليارات و100 مليون جنيه كتكلفة مبدئية، ستزيد حال العمل فى المشروعات المتنوعة لخدمة وتطوير كافة القرى بالمدينة.

وأضاف العميد عبد الله عاشور لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة بها 12 بندا أهمهم على الإطلاق المرافق الأساسية والبنية التحتية من صرف صحى ومياه وكهرباء وغاز، حيث إن الصرف الصحى الأهم لكونه المرفق الوحيد الذي يكون على أعماق كبيرة وبعده تأتى باقى المرافق، حتى الوصول للرصف والتجمل النهائي للقرى، موضحاً أنه لعمل صرف صحى لقرية واحدة تبدأ من الكتلة السكنية مع الوصلات المنزلية ثم تسير فى خطوط الانحدار حتى محطة الرفع لتصميم خط طرد للوصول لمحطة المعالجة، وتنتهى ببرك الأكسدة التى تصل للمعالجة الثلاثية.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه تم تدشين مبادرة حياة كريمة يوم الخميس 4 فبراير وبلغت نسب التنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى ومحطات الرفع بقرية الرياينة وأرمنت الوابورات وأرمنت الحيط أكثر من 30% من العمل المطلوب، مشيرا إلى أنه أولى المشروعات للصرف الصحى بدأت فى قرية الرياينة وبلغت نسبة تنفيذها حوالى 30%، وتم عمل مسار للعمل أمام الوحدة الصحية بالقرية وغيرها بالقرية، حيث إن تكلفة المشروع تصل لحوالى 225 مليون جنيه، موضحاً أن هذا المشروع بدأ فى 2008 وتوقف نظراً لعدم تملك الأراضى المخصصة للتصميمات للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم العمل على توفير قطع الأراضى بتبرع من الأهالى وتم تحويل قطع منها لأملاك دولة وتم عمل حلول أخرى بنزع ملكية أراضى أخرى، وتم توفير قطع أخرى لعمل مشروعات ومحطات الصرف الصحى فى قرى المحاميد بحرى والمحاميد قبلى.



حياة كريمة بقرى ارمنت



مشروعات حياة كريمة بقرى ارمنت