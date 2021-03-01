حملة لإزالة الإشغالات بالشوارع وتحرير محاضر لمقاهى تقدم شيشة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات لتطهير شوارع الصنايع والمنشية وشرق السكة والمدينة المنورة والتليفزيون وشارع الطيب وموقف أرمنت، من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشآت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه خرجت تلك الحملات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف الأمير مساعد مدير الأمن، وقسم شرطة المرافق تحت اشراف المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، وقيادة النقيب شاذلي صابر من ضباط شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 114 محضرا تضمنت 23 محضر اإشغالات، و9 محاضر نظافة عامة، و12 محضر مضبوطات متنوعة، و2 محضر لمقاهى تقدم شيشة و11 محضرا لباعة جائلين، و57 إزالة إدارية.

وشارك فى الحملة رجال المتابعة الميدانية ومسئولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، حيث يأتي ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام.

وفى نفس السياق، نظم مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق شوارع حى شمال ، بقيادة أحمد زين رئيس الحى، وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل ، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، حيث واصل رجال الحى من خلال قطاع النظافة بالحي ، حملات النظافة ورفع القمامة أولا بأول لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة بالشوارع والميادين، شملت حملات النظافة تمشيط ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة من طريق السوفتيل وجزيرة السوفتيل ، وكذلك جارى مواصلة العمل فى كافة المناطق للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لحي شمال.



الحملات بشوارع مدينة الاقصر



حملة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين وتحرير محاضر لمقاهى تقدم شيشة