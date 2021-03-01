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حملات نظافة وتركيب كشافات إضاءة جديدة بحى المطار فى الأقصر.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 02:21 م
حملات نظافة وتركيب كشافات إضاءة جديدة بحى المطار فى الأقصر.. صور حملات نظافة وتركيب كشافات إضاءة جديدة بحي المطار
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، بقيام حى المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحى وبمعاونة محمد فوزى نائب رئيس الحى بحملات مكبرة للنظافة والتجميل وصيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة بمنطقة العوابد والبنى الجديد، وذلك فى إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل رفع كفاءة الشوراع والميادين.

واستهدفت حملات النظافة بوابه المطار وطريق المنشاه العمومى والفاخورة والفرقة ١٥ والدير وطريق السوفتيل الجديد والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة وبنزينة عواد والحى القديم وملعب نجع العرب، وشدد أيمن الشريف، على جميع الأحياء داخل نطاق مدينة الأقصر بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم افضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات لتطهير شوارع الصنايع والمنشية وشرق السكة والمدينة المنورة والتليفزيون وشارع الطيب وموقف أرمنت، من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشآت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه خرجت تلك الحملات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف الأمير مساعد مدير الأمن، وقسم شرطة المرافق تحت اشراف المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، وقيادة النقيب شاذلى صابر من ضباط شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 114 محضرا تضمنت 23 محضر اإشغالات، و9 محاضر نظافة عامة، و12 محضر مضبوطات متنوعة، و2 محضر لمقاهى تقدم شيشة و11 محضرا لباعة جائلين، و57 إزالة إدارية.

 

تركيب كشافات إضاءة جديدة بحي المطار
تركيب كشافات إضاءة جديدة بحي المطار

 

جانب من حملات النظافة والتجميل بالاقصر
جانب من حملات النظافة والتجميل بالاقصر

 

حملات النظافة بشوارع حي مطار الأقصر
حملات النظافة بشوارع حي مطار الأقصر

 

حملات نظافة وتركيب كشافات إضاءة جديدة بحي المطار
حملات نظافة وتركيب كشافات إضاءة جديدة بحي المطار

 


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