حبس عاطلين لحيازتهما 480 طربة حشيش بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 480 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الاجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة في عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.