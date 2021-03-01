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حبس صاحب ورشة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء فى الشرابية 4 أيام

الإثنين، 01 مارس 2021 10:14 ص
حبس صاحب ورشة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء فى الشرابية 4 أيام اسلحه بيضاء_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الشرابية بحبس صاحب ورشة لاتهامه بتصنيع الأسلحة البيضاء 4 أيام على ذمة التحقيق ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب ورشة كائنة بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، ويتخذ من الورشة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه وعُثر بداخلها على عدد من قطع السلاح الأبيض مختلفة الأشكال والأحجام، وكذا أدوات ومستلزمات التصنيع.

 

وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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