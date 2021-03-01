حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بمصر الجديدة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، حال استقلالهما سيارة وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها"، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار، وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما، وأقرا بارتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.