جو بايدن عن خطة الإغاثة الأمريكية: تضمن حصول جميع الأسر على الطعام

كتب محمد سعودي

وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين اليوم الإثنين، حيث أكد أن خطة الإغاثة الأمريكية التى أقرها مجلس النواب مؤخرا تساعد على ضمان حصول كل أسرة على الطعام.

وغرد جو بايدن عبر الحساب الرئاسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :لا ينبغي أن يعاني أي طفل في أمريكا من الجوع. ستوسع خطة الإنقاذ الأمريكية وتستثمر في برامج الغذاء الهامة للمساعدة في ضمان حصول كل أسرة على الطعام الذي تحتاجه".



جو بايدن عبر تويتر

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد وجه رسالة شكر إلى نانسى بيلوسى رئيسة مجلسة النواب الأمريكي، بعد إقرار المجلس خطة الإغاثة الأمريكية التى قدمها فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى تحريك الاقتصاد الأمريكي، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "شكرا لكِ نانسى بيلوسى لقيادتك، وشكرا لكل عضو فى مجلس النواب الذى وافق على خطة الإغاثة الأمريكية.. الآن، يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ولا يوجد وقت نضيعه. إذا تصرفنا بسرعة وحسم، يمكننا فى النهاية التغلب على هذا الفيروس وتحريك اقتصادنا".

وأقر مجلس النواب الأمريكى، خطة الإغاثة الأمريكية، مؤخرا، وقد شهدت الجلسة انضمام اثنين من الأعضاء الديمقراطيين فى المجلس ذى الأغلبية الديمقراطية إلى نواب الأقلية الجمهورية فى معارضة حزمة المساعدات الاقتصادية التى يرونها مكلفة للغاية.