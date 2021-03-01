جوتيريش: نحتاج إلى أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة

كتب أحمد عرفة

انطلق مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إن ثلثى السكان في اليمن بحاجة لرعاية صحية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال المؤتمر، أنه لا حل عسكري في اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، موضحا في ذات الوقت، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية، متابعا: نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.

وأضاف إن 400 ألف طفل يمني يواجهون سوء تغذية حاد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجا عاجلا، متابعا: أناشد جميع المانحين أن يستجيبوا لندائنا بسخاء لوقف المجاعة التي تجتاح اليمن.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال مؤتمر المانحين لليمن: يجب أن ننهي الآن هذا الصراع العبثي الدائر في اليمن وأن نبدأ بالتعامل مع عواقبه الوخيمة فورا.

وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: أحث جميع الأطراف في اليمن على العمل مع المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث للتوصل لحل سلمي للصراع، لافتا إلى أن خفض المساعدات الإنسانية الخاصة باليمن أمر كارثي سيدفع ثمنه أطفال اليمن.

وقال أنطونيو جوتيرش إن أطفال اليمن معرضون لأخطار صحية عدة مضيفا أن هناك طفل يموت كل 10 دقائق بسبب النزاع أو المرض.