جامعة سوهاج تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليتى الزراعة والآداب

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 ، حيث تفقد بعض لجان كليتى الزراعة والآداب بالحرم الجامعى الجديد، يصاحبه الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، الدكتور محمد حلمى مدير الإدارة الطبية، ووكلاء كليتى الزراعة والآداب.

وقال رئيس الجامعة أنه تم تكليف جميع القائمين على العملية الامتحانية بضرورة توفير كافة متطلبات واحتياجات الطلاب أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لضمان أداء الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط والاطمئنان، مشددًا على المراقبين بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول، وارتداء الكمامة الطبية طوال فترة الامتحان، إلى جانب التصدى لأى محاولات للشغب أو الغش، والتغلب على أية عواقب من شأنها التأثير على حسن سير أعمال الامتحانات.

وخلال جولته تأكد رئيس الجامعة من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى إلتزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين فى العملية الامتحانية.

من جانبه، قال الدكتور خلف همام وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أن 2100 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول هذا العام، وقد تم توزيعهم على 70 لجنة، مشيراً إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين الأولى من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً، والثانية من 1 ظهراً حتى 3 عصراً.

وأوضح الدكتور كريم مصلح، أن الامتحانات يؤديها 10970 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية، مضيفاً أنه تم توزيعهم داخل 183 لجنة بالمقر الجديد للجامعة.