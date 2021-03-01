اليوم السابع
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جامعة المنوفية تختتم دوراتها التفاعلية حول فن اتخاذ القرار وإدارة الأزمات

الإثنين، 01 مارس 2021 05:01 م
جامعة المنوفية تختتم دوراتها التفاعلية حول فن اتخاذ القرار وإدارة الأزمات مركز الدراسات الإستراتيجية
المنوفية - محمد فتحى

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اختتم مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية دوراته التفاعلية حول فن إدارة الأزمات واتخاذ القرار في ظل متغيرات العصر وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

و تنوعت الدورات التي يقدمها المركز في دورته السابعة ما بين مهارات التخطيط وادارة الوقت حاضرت فيها الدكتورة سوزي فايز أستاذ مساعد بكلية الآداب، ومهارات تطوير الذات والتمكين والتفاوض حاضر فيها الدكتور جمال حماد استاذ مساعد بكلية الآداب ودورة تعلم فن إدارة الأزمات وإتخاذ القرار الصحيح ومناقشة مشاريع التخرج حاضر فيها المستشار طارق منصور مستشار استراتيجيات الحرب والأمن القومي وكرم المركز المتدربين بالدورات المختلفة.

الدورات بإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام علي مركز الدراسات الإستراتيجية و هدى عبد السلام المدير العام للمركز و ميرال الجاويش مدير إدارة التدريب بالمركز.


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