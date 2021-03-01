جامعة القاهرة تناقش غدا تقدير العائد الاقتصادى والمردود التنموى للبحث العلمى

كتب ــ محمد صبحى

ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة أون لاين بعنوان "تقدير العائد الإقتصادي والمردود التنموي للبحث العلمي والابتكار في مصر" في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء 2 مارس.

ويتحدث في الندوة، الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والباحث الرئيس للدراسة، وتدير الندوة الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ويرأس الندوة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة، أن البحث العلمي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام على المستوى الوطني والدولي، مؤكدًا أن ربط مخرجات الابتكار والمعرفة باحتياجات القطاعات الاقتصادية من شأنه رفع جودة حياة المواطنين وتطوير الخدمات العامة وأيضًا زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الانتاجية.

وتستعرض الندوة نتائج المشروع البحثي "تقدير العائد الاقتصادى والمردود التنموى للبحث العلمي والابتكار في مصر"، وهو واحد من المشروعات البحثية ومبادرات الابتكار التي تدعمها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التي تهتم بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يسعى إلى توفير المؤشرات والبيانات التحليلية الداعمة لصياغة سياسات العلوم والتكنولوجيا وتطوير نظام الابتكار الوطني المصري.

ويهدف المشروع البحثي، الذي يتكون من 5 فصول بحثية، إلى التعرف على قدرات منظومة المعرفة والابتكار والتحديث التكنولوجي بمصر؛ إلى جانب قياس مردودها المجتمعى وانعكاساتها التنموية لتعظيم دورها في السنوات القادمة، كما يهدف المشروع إلى التوصل لمجموعة من الأساليب والأدوات التحليلية والنماذج الكمية لقياس تأثير البحث العلمي والابتكار المباشر وغير المباشر على النشاط الاقتصادي، وتقييم الأداء البحثي والابتكاري لمصر بالإعتماد على التوجهات التحليلية في هذا المجال.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، نجح مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية من الانتهاء من المشروع، الذي شارك في إنتاجه العلمي فريق بحثي متميز، بدعم ومساندة كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويتكون الفريق من: الدكتور معتز خورشيد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتورة أمنية حلمي أستاذة الاقتصاد، والدكتور محمد إسماعيل من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد رمضان من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من الباحثين الشباب من الكلية والأكاديمية، وقد قام بإعداد القياسات الإحصائية للمشروع مركز المسوح والدراسات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.