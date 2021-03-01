جامعة أسيوط: انتظام سير الامتحانات.. وتوفير سيارات إسعاف لأى طوارئ (صور)

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما شهده اليوم من انتظام فى سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة، والتى انطلقت مع بداية الأسبوع الجارى تزامناً مع بدء الفصل الدراسى الثانى.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب داخل عدد من لجان امتحانات الفرقة الثالثة بكليتى العلوم والصيدلة.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى متابعته لسير عملية الامتحانات وذلك للتأكد على التزام كافة الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من ارتداء للكمامات واستخدام للمطهرات وأدوات التعقيم، والحفاظ على مسافات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بمتابعته اليومية للجان المنعقدة والتى تهدف إلى رصد أى سلبيات تعيق انتظام سير الامتحانات أو تؤثر على جودتها ووضع حلول فورية لها وتوفير أقصى درجات الدقة والهدوء داخل وخارج اللجان وتوفير بيئة صحية آمنة تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الجولة داخل اللجان تضمنت متابعة وجود الأطقم الطبية بصورة كافية داخل اللجان ومراجعة جاهزية الأدوات والمعدات الطبية المستخدمة وذلك للكشف على أى حالة مرضية وإسعافها، وتواجد كذلك سيارتى إسعاف تحسباً لأية طوارئ.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن جولة اليوم بدأت بكلية العلوم والتى استقبلهم فيها الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد الكلية وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ثم أعقبها توجههم إلى كلية الصيدلة والتى استقبلهم فيها الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد الكلية حيث تم الاطمئنان على انتظام امتحانات الفرقة الثالثة بالكليتين والتى تجرى بنظام البابل شيت وذلك فى أول امتحانات يتم تطبيق فيها نظام التصحيح الإلكترونى على 95% من امتحانات كليات الجامعة.



كشف حرارى للطلاب



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



إجراءات وقائية مشددة وتباعد اجتماعى بين الطلاب